Karaca yavrularına jandarma şefkati
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Karaca yavrularına jandarma şefkati

Samsun'da devriye gezen jandarma ekipleri, buldukları 2 karaca yavrusuna şefkat gösterip biberonla beslediler.

Karaca yavrularına jandarma şefkati
25.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:44

Samsun'da devriye gezen jandarma ekipleri, buldukları 2 karaca yavrusuna şefkat gösterip biberonla beslediler.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahalles'inde devriye gezen Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında anneleri tarafından terk edilmiş 2 karaca yavrusu buldu. Köpekler zarar vermesin diye yavru karacaları karakola götüren jandarma ekipleri burada süt içirerek karacaların karınlarını doyurdular. Karacalar daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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