Karaca vuran 8 avcıya 56 bin 451 lira ceza
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Karaca vuran 8 avcıya 56 bin 451 lira ceza

21.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:16
Karaca vuran 8 avcıya 56 bin 451 lira ceza

Kırklareli'nde usulsüz olarak avlandığı ve karaca vurduğu tespit edilen 8 kişiye 56 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde usulsüz olarak avlandığı ve karaca vurduğu tespit edilen 8 kişiye 56 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'dan 21 Aralık tarihleri kadar 3 farklı olayda derisi yüzülmüş 5 karaca kafası bulunduğu, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 8 kişiye 56 bin 451 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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