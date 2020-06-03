Karaca Mağarası, ziyarete açıldı
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Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

Karaca Mağarası, ziyarete açıldıGÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan Karaca Mağarası, normalleşme kapsamında yeninden ziyarete açıldı.

03.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:26

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan Karaca Mağarası, normalleşme kapsamında yeninden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu mağara, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından birisi olan Karaca Mağarası, normalleşme kapsamında yeninden ziyarete açıldı. İl Özel İdaresi şirketi marifetiyle işletilen mağarada sezon öncesinde elektrik, yürüyüş yolları ve diğer bakımların tamamlanmasının da ardından Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı belirlediği kurallarla birlikte turizm sezonu başladı. Girişine salgınla ilgili uyarıcı levhalar konulup, hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgileri yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe müsaade edilmeyecek. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu mağaranın kapalı alanına ise aynı anda 15 kişi girebilecek.

İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Trabzon'dan mağarayı ziyarete gelen Anıl Can, salgın süreci nedeniyle sürekli gezi planını ertelediklerini ve sürecin normalleşmeye başlamasının ardından planları dahilinde Karaca Mağarası'na geldiklerini belirterek 'İlk kez gördük burayı. İçerdeki oluşumların yoğunluğu çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Mitolojik bir havası var sanki mağaranın' dedi.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan dünyanın sayılı damlataş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare genişliğe sahip, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen mağara, çok çeşitli renk ve şekillerdeki damlataşlardan oluşuyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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