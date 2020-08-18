Karaca Deresi temizleniyor DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir merkezinden geçen derelerde temizlik ve bakım çalışmalarına Karaca Deresi ile devam edecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir merkezinden geçen derelerde temizlik ve bakım çalışmalarına Karaca Deresi ile devam edecek.

Düzce kent merkezinden geçen Asarsuyu Deresinde devam eden temizlik çalışmasının büyük bir kısmı tamamlandı. Düzce Belediyesi ve DSİ ekipleri, Karaca Deresi'nde de temizlik çalışmasına başlıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Karaca Deresi'nde ilk kez yapılacak temizlik çalışmasının 15 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanacağını söyledi. Ayrıca dere yataklarında yürütülen temizlik çalışmalarının uygun zamanlarda düzenli olarak tekrarlanacağını da sözlerine ekledi. Mevsimsel yağışların neden olduğu toprak birikintileri, dere yataklarına bilinçsiz şekilde atılan moloz ve çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı yapılacak temizlik çalışmaları, hafif iş makineleri ile yapılacak. Dere yatağının 8 kilometrelik taşkın koruma tesisi tamamlanmış bölümünde yapılacak temizlik çalışması ile yatağa biriken yosunlar, toprak birikintileri ve su akışını engelleyen yapılar bertaraf edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA