Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası
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Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası

Karaca, 1 Temmuz'da başlayarak sınırlı süre için geçerli yüzlerce üründe yüzde 50 ve üzeri indirim imkanı sağlıyor.

Karaca'dan
17.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:56

Karaca, 1 Temmuz'da başlayarak sınırlı süre için geçerli yüzlerce üründe yüzde 50 ve üzeri indirim imkanı sağlıyor.

Karaca açıklamasına göre, yaz aylarında dünya evine girmeyi planlayan, evini yenilemek isteyen veya ev değiştirecek olanlara Karaca indirim imkanıyla ürünler sunuyor.

Temmuz ayı boyunca Karaca mağazalarında ve www.karaca.com'da yüzlerce üründeki yüzde 50 ve daha fazla indirim yeni evlenecek çiftleri, ev değiştirmek isteyenleri bekliyor.

Karaca'da, evlilik planı yapanlar için birçok paket seçeneği de bulunuyor.

"Trend Evlilik Paketi"nin içinde; 12 kişilik yemek takımı, 84 Parça çatal kaşık bıçak seti, 32 parça kahvaltı seti ve Biogranit 7 parça tencere seti yer alıyor. Paket, 5 bin 798 TL yerine 3 bin 499 TL'lik fiyat ile sunuluyor. Ayrıca ekstra 399 TL verenler İtalyan üretimi 25 parça kristal bardak setine de sahip olabiliyor. Trend ve Trend Plus Evlilik paketlerinde geçerli olmak üzere Karaca, İş Bankası ve QNB Finansbank anlaşmalarıyla peşin fiyatına taksitle 'şimdi al 2021 de öde' fırsatı ile 'evliliği ertelemeyin taksitleri erteleyin' sloganıyla hizmet veriyor.

"Bi Dolu Evlilik Paketi"nde ise 3 bin 929 TL yerine 1.999 TL'lik fiyatı ile 27 parçadan oluşan evlilik paketi ile de dikkati çekiyor. Ayrıca ekstra 300 TL ile günlük paspas ve bornoz seti de bu paketi tercih edenlerin oluyor.

Söz konusu evlilik paketi çeyiz setlerinde Valeria ve Silvio modellerinden birini tercih etme imkanı bulunuyor. Çeyiz seti içerisinde 10 parçadan oluşan yatak örtüsü, nevresim takımı ve battaniye yer alıyor. Bunlara ek olarak günlük nevresim ve battaniye takımı, nevresim ve triko battaniye seti, günlük yatak örtüsü, tek pike, alez, nakışlı hamam seti ve yastık-yorgan seti de bu paket içerisinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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