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Karaca, bakırdan gelen lezzet ve şifayı eve taşıyor

Modern ve ileri teknoloji tasarımları, kendi buluşları ile ilklere imza atan Karaca, tüketicilerini gelenekselleşmiş tarihsel dokularla da buluşturuyor.

Karaca, bakırdan gelen lezzet ve şifayı eve taşıyor
13.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:30

Modern ve ileri teknoloji tasarımları, kendi buluşları ile ilklere imza atan Karaca, tüketicilerini gelenekselleşmiş tarihsel dokularla da buluşturuyor.

Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, aile büyüklerinin evinde görmeye alışılan nostaljik bakır tencereler Karaca ile mutfaklardaki yerini alıyor.

Bakır tencerelerin sağlam, yumuşak, işlenebilir ve en iyi ısı iletken olma özelliği ile her türlü pişirme ihtiyacına uygun olduğu biliniyor. Karaca Mesopotamia bakır ürünleri de el işçiliği ile yapılmış özel bir seri olarak hem yemeğin hem de mutfakta geçirilen zamanın keyfine keyif katıyor. Bakır maddesi sayesinde mükemmel ısı dağılımı sağlayan Karaca Mesopotamia bakır ürünleri, geleneksel lezzetleri özgün tatlarıyla sunuyor.

Çocukluğumuzda ninelerimizin, anneanne ve babaannelerimizin evlerinden hafızalarımıza kazınan bakır tencere ve tavalar, Karaca ile yine mutfakların baş tacı oluyor. Bakır, tencere ve pişirme ürünleri üretiminde kullanılan metaller arasında en iyi ısı iletkenliğine sahip olmasıyla yemeklerin lezzetlerini ve besleyici niteliklerini kaybetmeden homojen bir pişirme süreci sağlıyor. Kalaylanmış bakır tencere kullanımında yemek içindeki toksinleri atarak sağlıklı ve doğal beslenme olanağı sunuyor.

Sağlıklı, hijyenik ve antibakteriyel olan Mesopotamia bakır tencereler bakteri barındırmıyor. Mesopotamia bakır tencere ve tavalarda tüm yemekler pişirilebiliyor. Mesopotamia bakır tencere ve tavalar, Karaca mağazalarında ve "www.karaca.com"da paylaşacağı birçok lezzet için kullanıcılarını bekliyor.

Kaynak: AA

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