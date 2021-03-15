Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı
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Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı

15.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:01
Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı

DÜZCE'de karaca avlamak amacıyla ormana gelen kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

DÜZCE'de karaca avlamak amacıyla ormana gelen kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Kaçak avcının ekipleri görünce sakladığı tüfeği, ağaç dibinde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başlamasıyla birlikte ormanlık alanlarda, denetimleri arttırdı. Merkeze bağlı Uğur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda denetim yapan ekipler, park halindeki bir aracın durumundan şüphelenip, beklemeye başladı. Ekipler bir süre sonra, aracın yanına gelen üzerinde avcı kıyafeti olan kişiyi yakaladı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir av malzemesine rastlanmadı. Ormanlık alanda arama yapan ekipler, araçtan yaklaşık 100 metre uzaktaki bir ağacın altında, yakalanan kişiye ait tüfeği buldu.Bu kişiye avcılık belgesi olmadan avlanma, haznesini iki fişek sınırlamadan avlanma, avlanma süresi dışında avlanma ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etme suçlarından toplam 2 bin 909 TL para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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