Karaca; "1 Temmuz kara gün olmasın"

1 Temmuz 2019 tarihinde tekrar gündeme gelecek olan "Vergi Borcu Yoktur" yazısı ile ilgili maddenin uygulanmasının yerel medyayı olumsuz yönde etkileyeceği konusu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından TBMM'deki gazeteci kökenli milletvekilleri ve Maliye Bakanlarıyla daha önce yaptığı girişimler sonucu 1 Temmuz 2019'a ertelenmişti.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yaptığı yazılı açıklamada; "Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 1 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanması, Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı 9 Mart 2018 tarihli yazı ile 1 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Hatırlanacağı üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 22/A maddesinde 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirilmişti.

Ancak, bilhassa yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından söz konusu belge isteme zorunluluğu 1 Mart 2018 tarihine kadar ertelenmiş, Basın İlan Kurumuna gönderdiği yazı ile gazetelerin uygulamaya henüz uyum sağlayamadığı ifade edilerek Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yapılan ödemeler sırasında hak sahiplerinden vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılmasına ilişkin tatbikatın 1 Ocak 2019 tarihinde başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Söz konusu zorunluluk, Anadolu basınının elini kolunu bağlamış, bazı gazete kuruluşları kapısına kilit vurmuş, bazı basın işletmeleri de kapanma aşamasına gelmişti. Bugüne kadar ertelenen karar neticesinde gazeteci meslektaşlarımız bir nebze de olsa nefes almıştır. Ülkemizdeki ekonomik şartların gazete ve gazeteciler üzerindeki etkisi çok büyük olmuş artan iş ve işçi maliyetleri halkın haber alma kaynağı gazetelerimizi zor durumda bırakmıştır. Dövize endeksli kağıt, kalıp, boya ve diğer sarf malzemelerin tedariki zorlaşmıştır. Bunun yanı sıra Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların azaltılması ile birlikte Anadolu Basınına büyük bir darbe vurulmuştur. ve bununla kalmayıp halen gündemde olan İcra İflas ilanlarının da yayımının kaldırılması ise Anadolu Basınının çöküşü anlamına gelecektir" dedi

Karaca açıklamasının devamında;

"Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bugün 1050 civarında resmi ilan alan gazetelerin yarısı yeniden kapanma noktasına gelecek basın emekçisi işsiz sayısı artacaktır. Anadolu basınını ayakta tutmak için; yapılan düzenlemenin ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartların en azından düzelene kadar Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı bir yıl daha ertelemesi yerelde halkımızın haber alma özgürlüğü ve basınımızın geleceğine dair büyük bir yatırım olacaktır.

İlgili maddelerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın emirleriyle tekrar görüşülerek hem 'Borcu Yoktur' yazısının süresinin bir yıl daha uzatılmasını, hem de Anadolu basının gelir kaynağı olan 'İcra İflas İlanları'nın yerelde yayınlamasının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA