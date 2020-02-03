: Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

İzmir'in Karaburun ilçesi için önemli bir gelir kaynağı olan nergis çiçeğini yetiştirmek kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi. Karaburun Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, nergisi yeniden canlandırdı

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