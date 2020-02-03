Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor
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Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor

İzmir'in Karaburun ilçesi için önemli bir gelir kaynağı olan nergis çiçeğini yetiştirmek kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi.

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

'in ilçesi için önemli bir gelir kaynağı olan nergis çiçeğini yetiştirmek kolay değil. Üstüne hastalıklar ve bilinçsiz üretim de eklenince nergis üretimi neredeyse bitme noktasına geldi. Karaburun Belediyesi ile devreye girerek, nergisi yeniden canlandırdı



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: Karaburun Yeniden Nergis Kokuyor
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