Karaburun Yaz Etkinlikleri Başlıyor
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Karaburun Yaz Etkinlikleri Başlıyor

Karaburun Yaz Etkinlikleri Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Karadeniz'in en güzel plajına sahip olan Arnavutköy, yaz aylarında vatandaşları muhteşem bir festival ile ağırlayacak.

Karadeniz'in en güzel plajına sahip olan Arnavutköy, yaz aylarında vatandaşları muhteşem bir festival ile ağırlayacak. Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların en uğrak yerlerinin başında gelen Arnavutköy Karaburun sahili, bu sene çeşitli etkinlikler ile 7'de 70'e herkese eğlenceli bir yaz yaşatacak.

Arnavutköy Belediyesi'nin organizasyonuyla hazırlanan Karaburun Yaz Etkinlikleri, sabah saatlerinde başlayarak, gece geç saatlere kadar sürecek. Festival tadından geçecek etkinlikler kademeli normalleşme süreci kapsamında, kurallara uygun düzenlenecek.

Karaburun Sinema Günleri

Karaburun Yaz etkinlikleri Kapsamında açık hava sinema günleri düzenlenecek. Karaburun sahiline konulacak dev ekranlarla, açık havada nostalji sinema yeniden hayat bulacak. Hafta sonları seyirci ile buluşacak sinemalar, yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

Sağlıklı Yaşam İçin Spor

Birçok spor dalında başarı sergileyen Arnavutköy Belediyesi, sağlıklı yaşam projeleriyle de vatandaşlara sporu sevdiriyor. Bu kapsamada Karaburun Yaz Etkinlikleri sabah sporlarıyla başlıyor. Gün içerisinde ise; okçuluk, mini golf, badminton ve bocce gibi spor etkinleri ile gün boyu spor ve eğlence bir arada olacak.

Müzik Dinletileri

Karadeniz'in eşsiz manzarası ve gün batımının renk cümbüşüyle; müzik dolu bir akşam vatandaşlar ile olacak. Müzik dinletileri ile keyifli bir akşam yaşayacak olan vatandaşlar, müziğin ritmi ile eğlenecekler.

Çocuklar İçin Etkinlikler

Arnavutköy Belediyesi Karaburun sahilinde başlatacağı yaz etkinliklerinde minikleri de unutmadı. Ailesi ile etkinlik alana gelen minikler, kendilerine hazırlanan özel alanlarda gönüllerince eğelenecekler. Jöngler gösterileri, macera parkuru, şişme oyun gurupları gibi birçok etkinlik minikler ile olacak.

Her yaştan ilçe sakinine hitap eden etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik renkli gösteriler de yer alacak.

Aileleriyle alana gelen çocuklar, tiyatro oyunlarıyla hem öğrenecek hem de yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirecek.

Renkli jonglör ve illüzyon gösterileri ise miniklere neşeli anlar sunacak.

Kaynak: Habermetre

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