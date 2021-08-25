Karaburun'un yeni cazibe merkezi: Karayelaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaburun'un yeni cazibe merkezi: Karayelaltı

Karaburun'un yeni cazibe merkezi: Karayelaltı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karaburun Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kuyucak Plajı ile İskele'yi birbirine bağlayan ve ilçe halkının Karayelaltı olarak adlandırdığı yürüyüş yolu baştan aşağı yenilendi, gece aydınlatması için led ışıklarla donatıldı ve ilçe halkının kullanımına sunuldu. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, kış aylarında dalgaların kilit taşlara hasar vermesi nedeniyle bahar aylarında uzun süren bakım ihtiyacı doğruyor ve vatandaşların haklı şikâyetlerine konu oluyordu.

Karayelaltı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe merkezinin en yoğun nüfusunu çeken iki bölgesi olan Kuyucak ve İskele'yi birbirine bağlayan yolun, tuzlu suya dayanıklı kronman betonu ile kaplandığını, tuzluluk ve kuraklığa dayanıklı ılgın ve iğde ağaçlarıyla, agave, ardıç, lavanta ve biberiye çalılılarından oluşan bir peyzaj düzenleme yapıldığını, yamaçların ise led ışıklarla donatılarak geceleri benzersiz bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

"YAPMAK BİZDEN KORUMAK SİZDEN"

Karayelaltı'nın günü her saati spor, yürüyüş ve bisiklet sevdalılarının akınına uğradığını kaydeden Erdoğan, "Özelikle yaşlı vatandaşlarımızdan gelen talepler arasında, onları yormayacak, yokuşu ve inişi olmayan bir yürüyüş yolu talebi başı çekiyordu.Uzun yıllardır dokunulmayan ve hemşehrilerimizin şikâyetlerine konu olan Karayelaltı'nı bu amaçla örneklerini Avrupa ülkelerinde gördüğümüz bir güzelliğe kavuşturduk. Oturma gruplarını, aydınlatmaları yeniledik. 30 metre arayla koyduğumuz çöp kovaları ile birlikte tertemiz hâle getirdik. Günün her saati spor yapanları görünce doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Hemşehrilerimizin de kendi vergileri ile yapılan bu çalışmaları gözleri gibi koruyacaklarına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta Aleyna Tilki
Spor Gervinho Arda Güler Mert Günok Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karaburun'un yeni cazibe merkezi: Karayelaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:41:54. #1.15#

title