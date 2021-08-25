Karaburun'un yeni cazibe merkezi: Karayelaltı

Karaburun Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kuyucak Plajı ile İskele'yi birbirine bağlayan ve ilçe halkının Karayelaltı olarak adlandırdığı yürüyüş yolu baştan aşağı yenilendi, gece aydınlatması için led ışıklarla donatıldı ve ilçe halkının kullanımına sunuldu. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, kış aylarında dalgaların kilit taşlara hasar vermesi nedeniyle bahar aylarında uzun süren bakım ihtiyacı doğruyor ve vatandaşların haklı şikâyetlerine konu oluyordu.

Karayelaltı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe merkezinin en yoğun nüfusunu çeken iki bölgesi olan Kuyucak ve İskele'yi birbirine bağlayan yolun, tuzlu suya dayanıklı kronman betonu ile kaplandığını, tuzluluk ve kuraklığa dayanıklı ılgın ve iğde ağaçlarıyla, agave, ardıç, lavanta ve biberiye çalılılarından oluşan bir peyzaj düzenleme yapıldığını, yamaçların ise led ışıklarla donatılarak geceleri benzersiz bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

"YAPMAK BİZDEN KORUMAK SİZDEN"

Karayelaltı'nın günü her saati spor, yürüyüş ve bisiklet sevdalılarının akınına uğradığını kaydeden Erdoğan, "Özelikle yaşlı vatandaşlarımızdan gelen talepler arasında, onları yormayacak, yokuşu ve inişi olmayan bir yürüyüş yolu talebi başı çekiyordu.Uzun yıllardır dokunulmayan ve hemşehrilerimizin şikâyetlerine konu olan Karayelaltı'nı bu amaçla örneklerini Avrupa ülkelerinde gördüğümüz bir güzelliğe kavuşturduk. Oturma gruplarını, aydınlatmaları yeniledik. 30 metre arayla koyduğumuz çöp kovaları ile birlikte tertemiz hâle getirdik. Günün her saati spor yapanları görünce doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Hemşehrilerimizin de kendi vergileri ile yapılan bu çalışmaları gözleri gibi koruyacaklarına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler