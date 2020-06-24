Karaburun'un hedefi Türkiye'nin karavan merkezi olmak
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Karaburun'un hedefi Türkiye'nin karavan merkezi olmak

İzmir'in doğal güzellikleri bozulmamış yörelerinin başında gelen Karaburun, Koronavirüs salgını sonrasında büyük talep gören karavan turizmin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Karaburun'un hedefi Türkiye'nin karavan merkezi olmak
24.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:36

Bu amaçla ilçeye bağlı Mordoğan Mahallesi Ardıç Mevkii'nde mülkiyeti Karaburun Belediyesi'ne ait arazi, altyapısı Belediye tarafından hazırlanarak birer haftalık dönemler halinde karavancılara kiralanacak.

34 adet motokaravan, 6 adet de çekme olmak üzere toplamda 40 karavanın konaklayabileceği arazide su, atık su, elektrik, duş, bulaşıkhane gibi altyapı hizmetleri Karaburun Belediyesi tarafından en üst standartlarda sunulacak.

PİLOT UYGULAMA YAYGINLAŞACAK

İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Atilla Savaşçı ile İzmir Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, pandemi sonrasında tüm dünyada karavan turizmine ilginin arttığına dikkat çekerek, hedeflerinin ilçeyi dünya karavan turlarının konaklama rotaları arasına dâhil etmek olduğunu söyledi.

Ardıç'taki pilot uygulamanın ardından ilçenin farklı bölgelerinde benzer tesisler yapmayı amaçladıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Süreci tamamıyla Belediye olarak biz yöneteceğiz. Karavan başı ücret alınacak. Karavan sahiplerinin kullanımı için elektrik, su, duş alanı ve bulaşıkhane hizmetlerini tamamlayacağız. Özellikle Avrupa'da karavan tatili çok yaygın. Gelir seviyesi yüksek olan bu insanlar, özellikle Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde kendileri için özel olarak hazırlanan tesislerde konaklıyorlar. Bu rotalarda tarihi ve turistik tesisler de yer alıyor. Hem ülkemizde hem de Avrupa'da ilçemizin adını karavan turizmi ile birlikte anılmasını istiyoruz."

// "BELEDİYE ELİYLE YAPILAN İLK PROJE"

İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkanı ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yöneticisi Atilla Savaşçı da, yönetimleri süresince İzmir'de belediye eliyle yapılan ilk projenin Karaburun'da gerçekleşecek olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ı vizyoner ve yenilikçi bakış açısı nedeniyle tebrik ediyoruz" dedi.

Dernek olarak projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydeden Savaşçı, sosyal medya üzerinden projenin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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