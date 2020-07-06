Karaburun Plajında tehlike saçan merdiven
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaburun Plajında tehlike saçan merdiven

Arnavutköy Karaburun Plajında denize giden yollarda bulunan merdivenler tehlike saçıyor.

06.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:36

Arnavutköy Karaburun Plajında denize giden yollarda bulunan merdivenler tehlike saçıyor. Vatandaşların zamanla aşındırdığı kayalıklardan oluşan merdivenler adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

İstanbul'da hafta sonu hissedilen yüksek sıcaklık sebebiyle vatandaşlar soluğu denizlerde aldı. Kavurucu sıcaklarda serinleyebilmek için Karaburun Plajına gelen vatandaşlar denize giden yollardaki merdivenlerden şikayetçi. Merdivenlerin, plaja inmek isteyen vatandaşların zamanla aşındırdığı kayalıklar olması adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Merdiven görünümlü kayalıkların etrafına koruma amaçlı ince bir demir çekilmiş olması bile tehlikenin önüne geçemiyor. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar çocuklarıyla geldiği ve plaja inerken korktuklarını söylüyor.

"KORKTUK UÇURUM GİBİ"

Karaburun Plajına ailesi ile birlikte gelen Filiz Arslan, "Açıkçası korktuk, uçurum gibi. Siz de gördünüz aşağı inerken problem yaşadık. Böyle bir işletme varsa merdivenlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü plaja çocuklar da yaşlılar da iniyor. Dolayısıyla merdivenlerin düzeltilmesi lazım. Sahiller de çok kirli maalesef. Biz buraya sosyal mesafeye uyulacağını düşündüğümüz için geldik. Ama sahil çok pis. Lütfen temiz olalım özellikle böyle bir dönemde" diye konuştu.

(İslim Esra Çobanoğlu/İHA)

Karaburun Plajında tehlike saçan merdiven

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Haber
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı Haber
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti Haber
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Yaşar Güler Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Temmuz Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karaburun Plajında tehlike saçan merdiven - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:44:14. #1.15#
title