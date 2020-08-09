Karaburun Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
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Karaburun Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 4 kilometrelik Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, bine yakın şezlong ve şemsiyesiyle ziyaretçilerine deniz keyfi yaşatıyor.

09.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:06

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 4 kilometrelik Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, bine yakın şezlong ve şemsiyesiyle ziyaretçilerine deniz keyfi yaşatıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılan plaj, yerli turistlere ev sahipliği yapıyor.

Toroslar'dan akan yağmur ve kar suları ile yer altı su kaynaklarından beslenen, adaları ve orman örtüsüyle kaplı dağlarla görsel bütünlük oluşturan Beyşehir Gölü, Konya ve çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak yerleri arasında geliyor.

Yeşil ile mavinin iç içe olduğu Beyşehir sahilinde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi olan Karaburun Plajı, yapılan düzenlemelerin ardından tatil beldelerini aratmıyor. Plaj, kumu, denizi andıran görüntüsü ve manzarasıyla dikkati çekiyor.

Gölde, plaj keyfinin yanı sıra, adrenalin sporları da motorlu aletlerle yapılıyor.

Şu an için 4 kilometrelik bölümü kullanılan plajda, ilerleyen zamanlarda 12 kilometreye kadar varan alanda hizmet verileceği öğrenildi.

Beyşehir Gölü'nün çevresi karavan-kamping alanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.

Plajda eğlenmeye gelen Şakir Çetiner, bölgenin adeta İç Anadolu'nun denizi olduğunu belirterek, herkesin gelip görmesini istediğini söyledi.

Vatandaşlardan Kasım Şahin de plajda şezlonglardan duşlara kadar her türlü imkanın çok ucuza sağlandığını dile getirerek, "Aslında bir deniz gibi. Denizde ne varsa bu gölde de var. Antalya yerine buraya geliyoruz." dedi.

Karaburun Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

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