Karaburun Nergis Festivali buruk başladı

26.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:53

İZMİR'in Karaburun ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nergis Festivali, önceki gün Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle buruk başladı. Festival programında yer alan eğlence ve konserler iptal edildi. Belediye tarafından kurulan yardım stantlarında, deprem bölgesine gönderilmek üzere bebek bezi, erzak, mont ve battaniye toplandı. Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, çok önceden planlandığı için festivali iptal edemediklerini açıkladı.

?Karaburun'u simgesi haline gelen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nergis Festivali, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle buruk başladı. Deprem nedeniyle, daha önce yapılacağı duyurulan konser ve eğlence programları iptal edildi. Festival kapsamında, ilçe merkezlerine stantlar kuruldu, üreticiler tarladan topladıkları nergisleri, burada sergiledi.

Karaburun Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine Elazığ'daki depremi hatırlatarak başladı. Deprem nedeniyle onlarca ocağın söndüğünü, birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Soyer, "İçimiz kan ağlıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden ne gelir diye kıvranıp duruyoruz. Dün gece 6 otobüs malzeme gönderdik. Bugün yeni araçlar çıkartacağız. Sebze halinden bir TIR gıda maddesi gidecek. Battaniye, kışlık çadır göndereceğiz. Bölgede özellikle kışlık giysiye ihtiyaç var. Ne kadar destek olursanız, hepsini en hızlı şekilde ulaştıracağız" dedi.'FESTİVALLERİ GÜLELİM EĞLENELİM DİYE YAPMIYORUZ'Daha sonra kırsal kalkınmanın ve üretimin önemine değinen Soyer, "Festivalleri yıllardır gülelim, eğlenelim diye yapmadık. Bu festivallerin temel amacı üretim çeşitliliğini arttırmak, küçük üreticiye sahip çıkmak ve üreticinin ürettiği ürünleri şehirli ile yani tüketiciyle aracısız şekilde buluşturmak. Tarım festivallerimizin tamamında bu niyet var. Bugün de bu amaçla bu festivali gerçekleştirdik. Bu bereketli topraklar dünyanın en zengin toprakları. Ne yazık ki uzun yıllardır dışarıya muhtaç tarım politikalarına esir olduk" diye konuştu.Başka bir tarımın mümkün olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soyer, şöyle devam etti: "Bunun için dört ana unsur var. Birincisi, küçük üreticiyi destekleyip önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için üretici pazarları açtık, onlarcasını da açacağız. İkincisi, ürünü mutlaka işleyeceğiz. Tarım ürününü işleyip sanayi ürününe dönüştürmek gerekiyor. Üçüncüsü, küçük üreticileri kooperatif çatısı altında buluşturmak zorundayız. Birlikte üretip, birlikte kazanacaklar. Dördüncüsü, elbirliği ile yerli tohumu koruyup sahip çıkacağız. En büyük hazinemiz o yerli tohumlardır. Bugün emperyalizm tarlaları tohumla fethediyor. Türkiye'deki 11 büyükşehir belediyemiz ile ortak tarım politikamızı geliştiriyoruz. Ege'nin ve İzmir'in ürettiklerini, Ankaralı, İstanbullu tüketicilerle oralardaki semt pazarlarında buluşturacağız. Kültürpark'taki üretici pazarlarımızın benzerlerini diğer şehirlerde de açacağız."'GELECEK YIL 2 GÜN OLACAK'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da konuşmasına, Elazığ'daki deprem nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek başladı. Program kapsamında birçok kutlamanın bu nedenle iptal edildiğini açıklayan Erdoğan, Elazığ ve Malatya halkına destek için bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, "Elazığ'da meydana gelen depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden kurtarma ekipleri gitti. Umarız enkaz altında kalanlar da yakınlarına sağ salim kavuşurlar. Çok önceden planlanan bu festivali iptal edemedik, ancak içimiz buruk. Kutlamalarımızı iptal ettik. Elazığ'a yardım için kurduğumuz standımıza desteklerinizi bekliyoruz" dedi.Karaburun'un bir fay hattı üzerinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Deprem acısını en iyi bölgemiz bilir. En son 2017 yılında 6,7 büyüklüğünde bir depremle köylerimizde yıkım oldu. Yaralarımızı sardık, şimdi dimdik ayaktayız. Elazığ ve Malatya da en yakın sürede küllerinden doğacaktır" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Erdoğan, festivali gelecek yıl 2 gün yapmayı planladıklarını kaydetti.UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUFestival kapsamında ilçe merkezine stantlar kuruldu. Bu yıl 157 çiftçi tarafından toplamda 200 dekar alanda ekimi yapılan nergis çiçekleri, üreticilerce stantlarda satışa sunuldu. Üreticilerden emekli öğretmen Canan İnan, festival çok güzel olduğunu, birçok insanın geldiğini, fakat geçen yıla göre satışların düşük olduğunu söyledi. İnan, "Bu yıl hasat çok daha verimli. Ancak geçen yıl satışlar daha iyiydi. Geçen yıl bir buçuk saatte bütün nergisler tükenmişti. Ama bu yıl satış fazla yok. Herkesin sürekli Karaburun'u, tarlalarımızı ziyaret etmelerini istiyoruz. Vatandaşlar kendileri tarladan nergis toplasın istiyoruz" dedi.Üreticilerden Ahmet Yaman da festivalin bir önceki yıla göre kalabalık olduğunu, ancak deprem nedeniyle buruk geçtiğini belirtti. Yaman, nergis çiçeklerinin satış fiyatları hakkında da şu bilgileri verdi: "Geçen yıl nergis satanlar kafalarına göre fiyat belirledi. Belediye başkanı buna bir sınırlama getirdi. Bu uygulama daha iyi. Demetler 50, 30, 20'li şeklinde değişiyor. Fiyatlarda demetlerdeki çiçeklere göre değişiyor. Örneğin bir demette 50 kök nergis varsa, bunu 50 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

Karaburun Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere kurulan standa da birçok kişi yardımda bulundu. Vatandaşlar bebek bezi, erzak, mont, battaniye gibi kışlık ürün ile depremzedelere destek verdi. Öte yandan Karaburun'daki Nergis Festivali'ne katılmak için ilçeye otomobilleri ile gelenler, yolda uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, Karaburun'a girmekte zorlandı. Sabah saatlerinde başlayan festival, akşam sona erecek.

Kaynak: DHA