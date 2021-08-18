Karaburun Küçükkahve yangınına müdahale eden ekiplere destek Kızılay'dan
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Karaburun Küçükkahve yangınına müdahale eden ekiplere destek Kızılay'dan

Karaburun Küçükkahve yangınına müdahale eden ekiplere destek Kızılay'dan
Bültenler - Haberler | Güncel

Karaburun Küçükbahçe Karareis mevkiinde çıkan orman yangınına sabahın erken saatlerinde müdahale başladı.

Türk Kızılay Urla, Kızılay Kadın Urla, Genç Kızılay Urla ve Kızılay Urla Engelsiz Kulüp üyeleri ve gönüllüleriyle yangın alanına ulaşarak alanda,soğuk sandviç,ayran, su, ikramlıklar meyve suyu dağıttı. Ayrıca yangına müdahele eden ekiplere destek amaçlı kâğıt havlu, ıslak mendil, maske, kafa lambası, battaniye, soğuk su ve ayran için buzlar hazırlandı. Yanıklara karşı yanık merhemi , suni gözyaşı damlası, oksijenli su gibi acil sıhhi yardım malzemeleri de temin edildi.

Yangın haberinin alınmasından sonra malzemeleri hazırlayan Urla Kızılay ekibi beş araç ve bir motosiklet ile yangın alanına geçti.

Sabah 10.00'dan gece 24.00'e kadar alanda ihtiyaçları karşılayan Kızılay ekipleri aşırı rüzgar ve yoğun duman nedeniyle soğutma çalışmaları başlayınca alandan ayrıldı.

Türk Kızılay Urla Koordinatörü Nurgül Saltık, "Anında olay yerine intikal ettik. Alanda çalışanlara bağışçılarımızın tedarikleriyle dağıtımları gerçekleştirdik. Özellikle Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ve Karaburun Belediye Başkanıİlkay Girgin Erdoğan'a AK Parti ilçe Başkanı Murat Nart'a CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya destekleri için teşekkür ederiz. Sert rüzgar ve yoğun dumandan etkilenmemize rağmen gece boyunca da dağıtımlarımızı sürdürmeye çalıştık. Bir kez daha bu tür acılarla karşılaşmamak dileğiyle bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Alandaki tüm çalışanlara gönüllülerimize ve Bizlere mutfaklarını kullanım için açan TEİAŞ Karaburun santrali idari hizmet ve personeline çok değerli bağışçılarımıza bir kez daha teşekkürler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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