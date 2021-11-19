Karaburun Körfezi'nde biyoçeşitlilik araştırılacak

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İZMİR'de Karaburun Körfezi ve çevresindeki biyoçeşitliliğin tespit edilmesini ve zengin deniz florasının korunmasını hedefleyen 'Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Projeyi üstlenen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, iklim değişikliğinin takibi ve uzun vadeli ölçüm yapılması için istasyonların kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart 2019 tarihinde 823 sayılı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiği Karaburun-Ildır Körfezi'nde bilimsel çalışmalara başlandı. İzmir'de 946,56 kilometrekarelik alanı kapsayan Karaburun Yarımadası; Ildır Körfezi denizel alanı ve Balıklıova'dan Hamzabükü'ne, karada Küçük Ada ve Toprak Ada'daki denizel biyolojik çeşitliliği tespit edecek çalışma start aldı.

Bölgede haritalanacak deniz çayırlarının oksijen üretimi ve karbon tutması nedeniyle iklim değişikliğinde Türkiye'nin en önemli savunma silahı olacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, ayrıca proje boyunca ÖÇK bölgesi içinde kalan, denizel ekosisteme olumsuz etkisi olan bütün unsurların inceleneceğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, iklim değişikliğinin takibi ve uzun vadeli ölçüm yapılması için istasyonların kurulması gerekliliğine vurgu yaparak bütün paydaşlarla iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.