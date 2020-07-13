Karaburun'da yangın (2) İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve bir su tankeri de sevk edildi.

Kaynak: AA