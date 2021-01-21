Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
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Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı

21.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:05
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı

İZMİR'in Karaburun ilçesindeki tarlalarda yetiştirilen nergisler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İZMİR'in Karaburun ilçesindeki tarlalarda yetiştirilen nergisler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Aralık ayında başlayan nergis hasadında son günlere gelinirken, üreticiler, pandemi nedeniyle satışlarda eskiye oranla düşüş yaşandığını söyledi.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki tarlalarda yetiştirilip, Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilen  nergislerin hasat zamanı birkaç hafta sonra bitiyor. Karaburun'da 157 çiftçi tarafından toplamda 200 dekar alana geçen ağustos ayında ekilen nergisler, her yıl aralık ayından itibaren hasat edilmeye başlanıyor. Nergis hasadında son günlere gelinirken, 3 yıldır ocak ayında yapılan ve satışları artırdığı belirtilen Nergis Festivali'nin bu sene pandemi nedeniyle yapılamayacak olması üreticileri üzdü.

Bozköy Mahallesi'nde nergis yetiştiren Abdullah Kaya (36), "Önceki yıllarda festivallerde rekabet olurdu. Çok fazla satış yapılırdı. Bu sene pandemi nedeniyle festival de yapılamayınca satışta zorluk yaşadık. Bahçemizde her yıl 50 bin nergis hasat edip, mezata gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm illere gidiyor. 50'şer dal çiçekten oluşan nergisin demet fiyatı yılbaşından önce 30 TL civarındayken, şimdi 4,5 TL'den satılıyor" dedi.'NERGİSİN BAKIMI ZAHMETLİ'

Uzun yıllardır nergis üreticiliği yapan Emine Çelebi (72) ise "Çiçeklerimizin bazılarında hastalık oldu. Bu sene işlerimiz düşük, ürün tarlada kaldı. Geçen senelerde şenlikli festivaller oluyordu. Burada üretilen nergisler daha çok bu festivalde satılıyordu. Nergis, bu bölgede çok sevilen bir çiçek. Çeşme'de de nergis var ama onun kokusu buradakiler gibi değil. Nergisin bakımı biraz zahmetli. İki senede bir söküp gübrelemek gerekiyor. Yavru yapanlar oluyor, onları seyreltmek gerekiyor" diye konuştu.


Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı
Karaburun'da son nergisler toplanmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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