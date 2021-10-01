Karaburun'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İzmir Bölge Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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