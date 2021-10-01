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Karaburun'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Karaburun'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İzmir Bölge Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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