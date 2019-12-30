Karaburun'da fırtına etkili oldu
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Karaburun'da fırtına etkili oldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde fırtına ağaçlara zarar verdi, elektrik tellerini kopardı.

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:12
Karaburun'da fırtına etkili oldu

'in ilçesinde fırtına ağaçlara zarar verdi, elektrik tellerini kopardı.

İlçede Bozdağ ve Yaylaköy mahallelerinde erken saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı, Salman Mahallesi'nde elektrik telleri koptu.

Fırtına nedeniyle denizde büyük dalgalar oluşurken, balıkçılar barınaklara sığındı.

Kaynak: AA
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