Karaburun'da fırtına etkili oldu

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:12

İzmir'in Karaburun ilçesinde fırtına ağaçlara zarar verdi, elektrik tellerini kopardı.

İlçede Bozdağ ve Yaylaköy mahallelerinde sabah erken saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yıkıldı, Salman Mahallesi'nde elektrik telleri koptu.

Fırtına nedeniyle denizde büyük dalgalar oluşurken, balıkçılar barınaklara sığındı.

Kaynak: AA