KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)

30.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:01

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Karaburun Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden detay görüntüler-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Dalgalardan görüntüler-Balıkçı teknelerinden görüntüler-Detay görüntüler

Kaynak: DHA