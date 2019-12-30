KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)
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KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

30.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:01
KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)

'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden detay görüntüler-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Dalgalardan görüntüler-Balıkçı teknelerinden görüntüler-Detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
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