Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu
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Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

30.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:59
Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu

'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle 'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
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