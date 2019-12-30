Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu (1)
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Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu (1)

Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/ İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.

30.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:54
Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu (1)

Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/ 'da etkili olan fırtına nedeniyle 'da dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurulmuştu. Meteorolojinin uyasının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

 


Kaynak: DHA
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