Karaburun'da Dalış Turizmi Atağı

TEZCAN EKİZLER - İzmir'in sahil ilçelerinden olan Karaburun'un dalış turizminin gözde merkezlerinden birisi olması için kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle çalışmalar yapılıyor.



Doğal güzellikleri, sakinliği ve nergis çiçeğiyle dikkati çeken ancak ulaşımdaki zorluğu nedeniyle turizmden hak ettiği payı alamayan Karaburun, Başbakan Binali Yıldırım'ın 35 projesinden biri olan Çeşme Otoyolu ile Karaburun arasını kapsayan karayolunun büyük kısmının tamamlanmasıyla hızla gelişiyor.



İlçenin kalkınması için el ele veren kaymakamlık, belediye ve diğer kamu kurumlarının tanıtım faaliyetlerini artırması ve ulaşım altyapısının sorun olmaktan çıkarılması, başta ilçe sakinleri olmak üzere turizme yatırım yapan esnaf ile girişimcileri memnun ediyor. Doğal güzellikleri bozulmadan gelişip kalkınmayı hedefleyen yatırımlar, en çok ilçe yöneticilerini sevindiriyor.



Belediye ve kaymakamlık, tanıtım çalışmaları çerçevesinde hazırladıkları yazılı ve görsel materyallerle, dünyanın 5'inci ve bölgenin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Uluslararası İzmir Fuarı, Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinde düzenlenen ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında açtıkları standlarla ilçenin potansiyelini sergiliyor.



Ekonomisi canlanıyor



Dalış turizminin gelişmesi amacıyla 2011 yılında kullanım dışı yolcu uçağının Mordoğan açıklarında, 2016 yılında ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait hurdaya ayrılan "9 Eylül" ve "Alaybey" vapurlarının Karaburun açıklarında batırılması, dalış meraklılarını buraya çekince ilçede 5 dalış merkezi açıldı.



Tatilcilerin yanı sıra son bir yıl içinde 2 bin 500 yerli ve yabancı turistin dalış için geldiği ilçede, birçok ev pansiyonu ile hizmet sektörüne yönelik mekan açıldı.



"Hükümetimiz Karaburun'a çok önem veriyor"



İlçenin değişen çehresini ve yatırımları değerlendiren Karaburun Kaymakamı Muhammed Özyüksel, Çeşme Otoyolu ile Karaburun arasını kapsayan 52 kilometrelik karayolu projesinin tamamlanmasıyla ilçede değişimin başladığını, özellikle turizm gelirlerinin arttığını söyledi.



Hükümetin Karaburun'un kalkınmasına çok büyük önem verdiğini anlatan Özyüksel, şunları kaydetti:



"Son yıllarda hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlarla, var olan doğal güzellikleri herkese duyurur duruma geldi. Bunda hükümetimizin yapmış olduğu yol yatırımının çok büyük bir katkısı var. Çalışmalar yıl sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Hükümetimiz, Ege kıyılarının turizme kazandırmak için çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kaş'tan sonra Karaburun'u dalış noktasında gelişmesi için turizm anlamında ciddi kolaylıklar sağlıyor. Hükümetimizin yaptığı yatırımlar sayesinde ilçemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış oldu. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum."



Kaymakam Özyüksel, tek amaçlarının Karaburun'un doğal ve su altı güzelliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu, bu amaçla bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir botun da dalış turizmi için batırılacağını kaydetti.



Karaburun'un marka kent olacağına inandığını dile getiren Özyüksel, "Eğer İzmir Türkiye'nin incisi ise Karaburun'da İzmir'in incisi. Tüm vatandaşlarımızı ilçemizin doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde dalış yapıp buraya gelenler, Karaburun'un su altı güzelliklerinin çok farklı olduğunu söylüyor." diye konuştu.



"Karaburun dünyanın dalış merkezi olacak"



Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise ilçelerin mavi ve yeşilin kucaklaştığı bir bölge olduğunu, temiz plaj ve sahilleriyle dikkati çektiğini kaydetti.



Ulaşımın kolaylaşmasıyla beraber Karaburun'un daha hızlı geliştiğini kaydeden Çakır, şunları aktardı:



"Hükümetimizin son yıllarda buraya yapmış olduğu yolun çok büyük bir katkısı oldu. Ulaşım kolaylaşınca o doğal güzellikleri daha çok ortaya çıktı. En çok arzu ettiğimiz konu, insanlarımızın buraya gelerek buradaki maviliğin güzelliği keşfetmeleri. Karaburun çok büyük bir potansiyel alanı. İddia ediyorum Karaburun Türkiye'nin ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacak."



Dalış okulu sahibi ve eğitmeni Erkan Ayvazoğlu da Karaburun'un dalış için çok uygun olduğunu anlattı.



Dünyanın pek çok ülkesinden ünlü dalgıçların da ilçeye geldiğini aktaran Ayvazoğlu, 2 vapur batığı, 13 dalış noktası ve 2 adası ile ilçe ekonomisinin gelecek yıllarda özellikle de dalış turizmiyle gelişeceğine inandığını ifade etti.