Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)
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Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)

01.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:35

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.35'te ve 3,42 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Aynı bölgede sabah saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedilmişti.

Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman

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