Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi
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Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi

01.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:46

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi
Karaburun'da art arda iki deprem meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman

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