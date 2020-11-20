Karaburun Belediyesinde eşine şiddet uygulayan erkek işçinin 6 aylık ücretinin yarısı eşine ödenecek

Karaburun Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkek işçinin 6 aylık maaş ve sosyal alacaklarının yarısı doğrudan eşine ödenecek.