Karaburun Balıkçı Barınağı, Derinleştirme ve Temizleme Çalışmalarının Startı Verildi

Bakan Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu.

Bakan Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu.

Karaismailoğlu, "Karaburun Balıkçı Barınağınızın onarım ve tarama ihtiyacını yakından biliyorum. Tarama işini başlatıyoruz. Onarım konusunda da arkadaşlarımız hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile yakından ilgilendiğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "25 Haziran Denizcilik Günü"nde İstanbul Karaburun'da balıkçılarla buluştu. Balıkçıların Denizcilik Günü'nü kutlayan Bakan Karaismailoğlu, "2002'den bu yana ülkemizin dört bir yanında 67 yeni balıkçı barınağı inşa ettik" diye konuştu. Karaismailoğlu, ayrıca Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı mendirek giriş ağzı derinleştirme ve temizleme çalışmalarının startını verdi.

"Denizcilerin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik"

Denizcilerin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2004 yılından bu yana yıllık ortalama 487 milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar 777 milyon lira destek sağladık. Denizcilerimizin can güvenliğini sağlamak için arama kurtarma çalışmalarında çağın ve teknolojilerin son imkanlarını kullanıyoruz. Kabotaj Bayramında, 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında, mavi vatan, denizcilik, Kanal İstanbul, limancılık ve gemi inşa sanayimizin ülkemize katkılarının ele alınacağı önemli bir Denizcilik Zirvesi düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.

-"Kanal İstanbul değişen dünya dinamikleri açısından stratejik bir hamledir"

Deniz taşımacılığının diğer sektörlere göre çok daha ekonomik olduğunu ve dünya ticaretinin yüzde 90'ının denizler üzerinde olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, ekonomik büyüme ve ticarette denizciliğin önemini vurguladı. 2003'te Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8, 9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sırada olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2021'de bu rakamı 28, 9 milyon detveyt ton ile 15. sıraya yükselttiklerini bildirdi.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Kanal İstanbul'un güzergahı içinde olacak Sazlıdere Barajı üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin atılacağını belirten Karaismailoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, ters akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotların oluşturduğu şehir içi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu çekildiğini hepimiz biliyoruz. Kanal İstanbul ile başta İstanbul Boğazı, çevresindeki insanlar ve denizci, balıkçı kardeşlerimizin can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir gelişme sağlayacak olmamız en önemli önceliklerimiz arasında. "

Kaynak: Habermetre