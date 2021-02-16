Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

16.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:55
Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.24 sıralarında Karaburun ilçesinde 4  büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.30 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hissedilmedi.

Depremin herhangi bir yaralanma, can veya mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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