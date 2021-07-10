Karaburun açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı