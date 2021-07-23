Karaburun açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak