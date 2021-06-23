Karabulut: "AİÇÜ Ağrı'nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor"
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Karabulut: "AİÇÜ Ağrı'nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor"

Karabulut: 'AİÇÜ Ağrı'nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak'ı misafir etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak'ı misafir etti.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, Prof. Dr. Karabulut'un yaptığı çalışmalarla AİÇÜ'nün sadece bölgenin ve ülkemizin değil dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

'Bilimin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile yola çıkan AİÇÜ'nün ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin hayata geçirilmesi noktasında büyük bir kararlılıkla adımlarını attığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ'nün son yıllarda yaptığı çalışmalarla Ağrı'nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı yaptığını söyledi.

Ziyarette, AİÇÜ'deki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karabulut: "AİÇÜ Ağrı'nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlıyor" - Haberler
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