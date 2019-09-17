Karabükspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor oldu

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur rakibi Gümüşhanespor oldu.

17.09.2019 15:12
Karabükspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Gümüşhanespor oldu

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur rakibi Gümüşhanespor oldu.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekiminde Kardemir Karabükspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'daki rakibi Gümüşhanespor oldu.


Karşılaşma Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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