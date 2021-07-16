Karabükspor'un hikayesi TV'de

Vodafone TV, Karabükspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı "Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor" belgeselini izleyicileriyle buluşturdu.

Vodafone TV, Karabükspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı "Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor" belgeselini izleyicileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları ek bir ücret ödemeden seyredebiliyor.

Geçen yıl yayınlanan Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor, Yeşil Beyaz Zirve Bursaspor, Çıkış Tüneli Zonguldakspor, Çukurova Ateşi Adanaspor-Adana Demirspor, Bozkırın Korosu Eskişehirspor ve Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka bölümleriyle izleyicilerden tam not alan Anadolu'nun Futbol Efsaneleri belgesel serisinin yeni bölümlerinde, Karabükspor'un yanı sıra Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin de hikayesi anlatılacak.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Karabüklü müşterilerimizi sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Müşterilerimiz, Karabükspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor belgeselini Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız