Karabükspor, Murat Ceylan ile Anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Kardemir Karabükspor, orta saha oyuncusu Murat Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı mavili takım, geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Murat Ceylan (30) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat Ceylan, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ise transferlerin devam edeceğini belirtti.