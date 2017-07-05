Karabükspor Lige İyi Başlamak İstiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Süper Lig bu sezon çok zorlu geçecek. İyi başlayıp iyi sürdürmek için iyi hazırlanıyoruz." dedi.



Sözeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'da kamp çalışmalarının devam ettiğini, günde çift idman yaptıklarını ve takıma kondisyon yüklemesi olduğunu söyledi.



Dün yapılan idmanın ardından takımın Laktat testinden geçirildiğini, 14 Temmuz'a kadar Bolu'da kalacaklarını anlatan Sözeri, "4 gün iznin ardından daha sonra 2. etap kampı için Slovenya'ya gideceğiz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Oturmuş ve kaliteli oyunculardan oluşan bir ekibiz. Bir iki takviyeyle daha iyi olacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig bu sezon çok zorlu geçecek. İyi başlayıp iyi sürdürmek için iyi hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz var ki bunun en başında ligde kalmak geliyor. İyi futbol oynamak, izleyenlerin oynadığımız oyundan zevk almasını sağlamak için bütün gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.



Sözeri, kampın son gününde durum tespiti için Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.