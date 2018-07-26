Karabükspor, Justin Junior Mengolo'yu Transfer Etti

Karabükspor, Justin Junior Mengolo'yu Transfer Etti

Kardemir Karabükspor, Kamerunlu forvet oyuncusu Justin Junior Mengolo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karabükspor, Justin Junior Mengolo'yu Transfer Etti

Kardemir Karabükspor, Kamerunlu forvet oyuncusu Justin Junior Mengolo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, forvet oyuncusu Kamerunlu forvet oyuncusu Justin Junior Mengolo'yu kadrosuna dahil etti. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyesi İsa Hazinedar'ın katılımıyla kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mengolo kendisine bir çok takımdan teklif geldiğini ama Karabükspor'u seçtiğini, taraftarlarını beğendiğini belirterek, taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine Karabükspor'a gelmesi için mesaj attıklarını söyledi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et