Karabükspor Göz Ardı Edilecek Bir Kulüp Değil"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Bu takım, ülke futboluna birçok oyuncu kazandırmış, spora hizmet etmiş bir takımdır. Böyle de devam edecektir. Karabükspor göz ardı edilecek bir kulüp değildir." dedi.

Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 6-1 yenildikleri Gazişehir Gaziantep maçında kırılma anı olabilecek birçok pozisyon yaşadıklarını belirterek, bunlarda haksız kararların verildiğini savundu.

Hakemlerin adaletli davranması gerektiğini vurgulayan Öcal, şöyle konuştu:

"Oynadığımız maçları izlesinler, özellikle son 3 maçımızı. Maçın dönebileceği birçok pozisyon oluyor ancak hep hatalı kararlar bize veriliyor. Bize düştü gözüyle bakıyorlar ve tercih hakları rakipler lehine kullanılıyor. Buna rakip takımların ihtiyacı yok. Lütfen vicdanlı davranın. Gencecik, daha yeni profesyonel yapılmış çocuklarla ülkenin en üst düzey ikinci liginde mücadele veriyoruz. Bu takım, ülke futboluna birçok oyuncu kazandırmış, spora hizmet etmiş bir takımdır. Böyle de devam edecektir. Karabükspor göz ardı edilecek bir kulüp değildir. Çocukların emeklerine yazık etmeyin."

Öcal, ligin ilk yarısının kendileri adına bittiğini dile getirerek, "Devre arasında Antalya'da kamp yapacağız. İkinci yarıya iyi hazırlanıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Bu arada mutlaka transfer tahtamızın açılması gerekli. Takıma takviye de yapabilirsek ligde kalma hedefini başarmamız mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA