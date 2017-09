Karabükspor'dan Arakan'a Pankartlı Destek

Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.



Maçın oynanacağı statta gerçekleştiren idman öncesi, kulüp başkanı Hikmet Ferudun ile teknik heyet ve futbolcular anlamlı bir pankart açtı.



Arakan'da yaşanan katliama sessiz kalmayan Karabükspor camiası üzerinde, "Arakan'da insanlık ölüyor. Uyan ey Türkiye, uyan ey Dünya" pankart açarak maddi ve manevi her türlüğü desteği vermeye hazır oldukları mesajını verdi.



Sözeri: "Orada, sadece Müslümanlar ölmüyor, insanlık ölüyor"



Arakan'dan yaşanan olayları televizyondan izlediklerini ve çok etkilendiğini söyleyen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Takımımıza ve kulübümüze de anlattım. Böyle anlamlı bir pankartla çıkmayı uygun gördük. Orada, sadece Müslümanlar ölmüyor, insanlık ölüyor. Bunun Müslümanı, Hristiyan'ı yok. İnsan insandır her zaman. Ayağa kalkmak gerekir. Buna güçlü bir tepki vermek gerekir. Biz Arakan'dakilerin biraz sesi ve nefesi olabilirsek ne mutlu. Dünya ve Türkiye ayağa kalksın ve buna tepki göstersin. Orada gerçekten bir zulüm yaşanıyor. Hepimizin ailesi var. Orada o olaylar olurken burada rahat uyumak çok zor. O yüzden de bu bir çığlık olsun. Karabükspor camiası her zaman duyarlıdır. Bugün de bu duyarlılığı gösterdik. Türkiye'ye ve dünyaya yayılsın. Oradaki zulüm dursun. Maddi manevi ne gerekiyorsa biz yapmaya da hazırız" dedi.



"Beşiktaş'ı puansız göndermek hedefimiz"



Beşiktaş maçına hem mental hem de fiziksel olarak hazır olduklarını da belirten Sözeri, "Güzel, coşkulu ve kuvvetli bir mücadeleyle rakibimiz Beşiktaş'ı puansız göndermek hedefimiz. Tabii zor ve önemli bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Önemli bir takımla oynamak oyuncuları her zaman daha çok motive eder. İç sahamızdaki bu karşılaşmadan seyircimizin önünde kendimize yakışır bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kazanırsak çok güzel hedeflere koşacağımızı biliyoruz. Rakibimizi oyuncularımıza izlettik. Neler yapabileceğimizi, alacağımız önlemlerin hepsini anlatacağız. Maçımızı en güzel şekilde çıkacağız. Bu maçı da en güzel bir şekilde bitirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.



"Galatasaray Latovlevici'nin gitmek istediği bir kulüptü"



Latovlevici'nin Galatasaray'a transfer olması ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise Sözeri, "Kaliteli oyuncuyu kaybetmek her zaman üzüntü verir. Üzüntü var. Buruk bir sevinç var. Galatasaray, Latovlevici'nin gitmek istediği bir kulüptü. Sezon başında da söylemişti. Galatasaray muhabbeti vardı. Dolayısıyla öyle bir hadise çıktıktan sonra buraya adapte olacağı beklenilemez. Kaliteli bir oyuncumuzu kaybettik, üzgünüz. Ama Karabükspor camiası, yönetimi ne kadar doğru işler yapıyor, ne kadar doğru transferler yapıyor onu gösteriyor. Aldığı her oyuncu kıymet ve talep görüyor. Bu anlamda da sevindirici. Latovlevici'ye çok başarılar diliyoruz" şeklinde cevapladı.



Öte yandan sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş'ın yer almadığı ve ülkelerinin milli takımlarından dönen Gaman ve Skulason'un katıldığı idmandan futbolcular basına kapalı olarak taktik ağırlıklı çalışma yaptı. - KARABÜK