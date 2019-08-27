Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı çalışmaları başladı

TFF 2. Lig'in ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.

27.08.2019 13:38
Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı çalışmaları başladı

TFF 2. Lig'in ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından anaerobik çalışma, pas çalışması ve dar alan oyun çalışması yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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