Karabükspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

30.08.2019 21:06

TFF 2. Lig'in ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması, pas ve şut çalışması yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İHA