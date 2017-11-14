Karabükspor'da Kongre Süreci

Kardemir Karabükspor'da mevcut yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından oluşacak yeni yönetim merak konusu oldu.



Farklı isimlerin gündeme getirildiği spor kamuoyunda yeni yönetimin bir konsorsiyum çatısı altında birleşmesi yönünde taleplerin artması dikkat çekti. Karabük'ün sivil toplum kuruluşlarında Karabükspor yönetiminin kentte görev yapan ve Karabük'ü temsil eden kişi ve kurumların konsorsiyumu altında oluşması yönünde görüşler artmaya başladı. - KARABÜK