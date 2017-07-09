Karabükspor'da Hedef İlk 8

- Karabükspor'da hedef ilk 8

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

"Bu takım seyredilmeyi hak edecek performanslar sergileyecek"



KARABÜK - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yoğun bir tempo içinde çalışmalarını sürdürdükleri takdirde Süper Lig'de güzel performanslar sergileyerek hedeflerinin peşinden koşacakları söyledi.

Kardemir Karabükspor, 1. etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürüyor. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde kuvvet çalışmalarını hızlandıran kırmızı-mavili ekipte futbolcular, istasyon ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanı Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleri Tolga Gül ve Cihan Yılmaz ile TSO Başkanı Tuncay Özcan takip etti.

İdman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Erkan Sözeri, bu sezon ligin çok zor geçeceğini bildiklerinden dolayı çalışmaların yoğun geçtiğini söyledi.

Oyuncuların hiç şikayet etmeden üst düzey antrenmanlar yaptığını kaydeden Sözeri, "Bu çalışmamız mutlaka sezon içinde fizik kalitemize yansıyacak. Böyle çalıştığımız sürece zorlu geçecek Süper Lig'de güzel performans sergilemek ve güzel hedefler peşinden koşmak istiyoruz. Ben hedefleri hiçbir zaman küçük koymadım, zor bir ligde oynuyoruz. Bu ligin kalıcı takımı olmak ve ilk 8 içinde yer bulursak bizim için iyi olacak. Çok çalışırsak bu olabilir. Bu hedefler peşinde koşacağız. Güzel ve karakterli bir takımımız var. Bu takım seyredilmeyi hak edecek performanslar sergileyecek. Seyircimiz olmazsa kanadımız kolumuz kırık gibi çıkarız maçlara. Onlar gelirse uçarız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sözeri, takıma yarın tam gün izin vereceğini belirterek 13 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de Malatyaspor ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 1. etap kamp çalışmalarının sona ereceğini açıkladı.