Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

20.09.2019 17:45
Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. İdman sonrası kırmızı-mavili ekip tesislere geçerek maç saatine kadar kampa girdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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