Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

20.09.2019 17:45

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. İdman sonrası kırmızı-mavili ekip tesislere geçerek maç saatine kadar kampa girdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA