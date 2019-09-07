Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. - KARABÜK