Karabükspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması, pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı. - KARABÜK