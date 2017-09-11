- Karabükspor'da Akhisar hazırlıkları başladı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

"Biz hiçbir takımdan korkmuyoruz"

"Rakibe iyi reaksiyon verip puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz"

"Kötü sahada biz de oynamak istemeyiz"

"Sıkıntılar yaşayabiliriz gol atamadıkça"



KARABÜK - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hiçbir takımdan korkmadıklarını, Beşiktaş maçında korkak oynadıkları yönündeki yorumlara katılmadıklarını söyledi.

Haftayı Beşiktaş mağlubiyeti ile kapatan Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda konuk olacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Onur sahasında gribal enfeksiyon olan Yatabare ve Tanase'den yoksun hazırlıklarına başlayan kırmızı-mavili ekip istasyon ve yarım saha çift kale idman yaptı.

"Biz hiçbir takımdan korkmuyoruz"

Hafta sonu 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası korkak oynadıkları yönünde yapılan yorumlara tepki gösteren Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Eleştirilere açığız ve bunlar mutlaka olacaktır, doğaldır. Biz hiçbir takımdan korkmuyoruz. Beşiktaş maçında korkak oynadı gibi yorumlara çok katılmıyorum. O zaman Başakşehir takımada kaliteliydi ve o maçta çok iyi bir rtimle maç oynadık. Bu maçı da öyle oynamak istiyorduk. Maalesef maçtaki durumumuz oynadığımız oyun buna el vermedi. Dolaysıyla bu yorumlara ve eleştirilere maruz kaldık. Karabükspor takımı olarak hiçbir takımdan korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Her maça da 3 puan parolası ile hazırlanıyoruz. Bu mağlubiyet bizim ritmimizi bozmayacak. Bunu unutup derslerimizi alarak Akhisar maçına hazırlanıyoruz" dedi.

"Rakibe iyi reaksiyon verip puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz"

Hafta sonu konuk olacakları Akhisar'ın kaliteli bir ekip olduğunu da vurgulayan Sözeri, "Akhisar maçını dün izledim. Golü yiyene kadar oyunun hakimiyeti gibi gözüktüler. Top hep onlardaydı. Pozisyona giren Akhisar takımıydı. Golü yedikten sonra maçı Bursaspor kopardı. Kaliteli bir takımla oynayacağız, onun bilincindeyiz ve onu gördük. Boş alanlar bulduğu zaman her zaman tehdit edebilecek bir takımla oynayacağız. Onun için deplasmanda iyi mücadele edip, rakibe iyi reaksiyon verip puan yada puanlarla dönmek hedefimiz. İnşallah döneceğiz. Bu sezon deplasmanlarda iyi performansımız var. İki deplasman maçında galip olmamıza rağmen kötü goller yedik ve oralardan 3'er puanla dönebilirdik. Oyunumuzu burada da sürdürüp buradan puan yada puanlarla ayrılmak ana hedefimiz" diye konuştu.

"Kötü sahada biz de oynamak istemeyiz"

Beşiktaş maçı sonrası eleştirilen saha ile ilgili olarak bir soruya ise Erkan Sözeri, "Oradaki görevliler biraz daha hassasiyet ve dikkat etsinler. Bu sahada biz de oynamak istiyoruz. Bizim oyuncular da kaliteli. İyi sahada oynamak bizim de hedefimiz. Kötü sahada biz de oynamak istemeyiz. Bu sahayı biran önce düzeltmeleri lazım. Bize de bu handikap. Oynamaya çalışan bir takım için handikap. İyi sahada iyi futbol olur. Başakşehir maçında saha biraz iyiydi ama Beşiktaş maçında daha kötüydü" diye cevapladı.

"Sıkıntılar yaşayabiliriz gol atamadıkça"

Gol yollarındaki sıkıntılarının devam ettiği ve bu noktada gerekli transfer yapılmaması noktasında bir soruya ise Sözeri, şunları söyledi:

"Kulübün ekonomisi buna belki izin vermiyor. Bu anlamda yönetimimiz çok uğraştı. Buraya denk gelecek bir santrafor bulmakta kolay değil. Çok üst düzey bir santrafor almak istediğinizde bu 3-4 milyon Euro'dan başlıyor. Bunu kulübümüz kaldıracak nitelikte ekonomisi yok. Bunu kabul etmek lazım. Seleznov ve Yatabare gol atacak oyuncularımız. Geçen sene attıkları goller ortada. Pozisyonlara giriyoruz ama hep kaçacak değil. Biran önce atsak iyi olur. Çünkü sıkıntılar yaşayabiliriz gol atamadıkça. Antrenmanda bu eksikliklerimizi gidereceğiz. Sürpriz oyuncularımızın da gol atması gerekir. Forvet oyuncularımızın dışından orta sahadaki oyuncularımızda katkı vermeli. Bunu çözeceğiz. Oyun içindeki sistemle ve oyuncuların beceresiyle bunu çözeceğiz. Çözmek için çalışıyoruz."