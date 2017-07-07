Karabükspor Çalışmalarını Sürdürüyor

- Karabükspor çakı gibi



KARABÜK - Süper lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, birinci etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacusu beldesinde girdiği kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kampın ilk haftasını geride bırakan kırmızı- mavili ekipte futbolcular kondisyon ve kuvvet yüklemesi ile güç depoluyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde günde çift idman ile çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Bolu'da sürdürecek olan Karabükspor, 18 Temmuz'da ise Slovenya kampına geçecek. Sıkı bir idman programından geçen Karabükspor ekibi, sabah idmanında koşu, kuvvet, pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.