Karabükspor, "10" Numara Peşinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Yeni sezon hazırlıklarını Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdüren Karabük ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde yaptı.



Kampla ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Sözeri, sıcak hava şartlarında oyuncuların iyi mücadele ettiğini, iyi antrenman yaptığını, işlerine iyi konsantre olduklarını, söylenen herşeyi harfiyen yapmaya çalıştıklarını, bununda kendilerini mutlu ettiğini, bu anlamdan dolayıda oyunculara teşekkür ettiğini söyledi.



Bu çalışma tempomuz devam ettiği sürece lige güzel bir şekilde giriş yapmayı planladıklarını ifade eden Sözeri, "Moralli bir şekilde, zaman zaman keyifli, zaman zaman yorulmalar ve agresiflikler oluyor. Buda futbolun doğasında var. Güzel bir kamp geçirdiğimiz ortada." diye konuştu.



Transfer çalışmaları ile ilgilide bilgi veren Sözeri, "10 numara diye tabir ettiğimiz oyuncu ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Belki bir de kenar oyuncu. Özellikle hazırlık maçlarından sonra transfer konusunu daha çok netleştirmeyi düşünüyorum. Hazırlık maçlarına bakarak karar vermek istiyorum." dedi.



Sözeri, 13 Temmuz tarihinde Evkur Maltyaspor ile ile bir hazırlık maçı yapacaklarını, yurt dışı kampında da 4 tane hazırlık maçı yapacaklarını, yurt dışından geldikten sonra da Spor Yazarları Turnuvasına katılacaklarını, bu maçlarda gösterilen oyuncu performanslarının oyuncu profilini oluşturacağını ve ona göre de transfere karar vereceklerini kaydetti.



Hazırlık maçlarının sonucu anlamında baz alınmasına karşı olduğunu söyleyen Sözeri, "hem antrenmandan taviz vermeden hazırlık maçı yapıyoruz. Sistem ne kadar işliyor işlemiyor ona bakılıyor. Oyuncu ne kadar yapıyor yapmıyor onun tahlili için iyi hazırlık maçları. Bu maçlarda bütün oyuncuları görmek durumundasınız. Hazırlık maçlarının sonuçları benim için çok önemli değil., muhtemelen diğer hocalar içinde aynıdır. Bu yenilgiler, galibiyetler olacaktır. Gerçek olan ligdeki alınacak sonuçlar." dedi.